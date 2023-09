Retour d’un accueil nocturne à la policlinique du Val-de-Travers

Un accueil nocturne sera réintroduit à la policlinique du Val-de-Travers le 1er octobre. L’accueil de nuit avait été suspendu le 1er juillet en raison de la pénurie de personnel soignant. Cette mesure avait été prolongée jusqu’au 30 septembre. « Malgré un contexte de ressources en personnel soignant toujours très tendu, et après analyse avec le Département cantonal des finances et de la santé ainsi que la Commune de Val-de-Travers », l’équipe du SMUR basée sur le site de Couvet s’occupera du tri et de l’orientation des patients entre 20h et 8h, indique mercredi un communiqué du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe).

En cas d’absence du SMUR lors de missions, les patients pourront contacter le numéro d’urgence 144 à l’aide de l’interphone installé à l’entrée du site. Le communiqué indique que, selon les statistiques de l’année dernière, « la policlinique reçoit la visite entre 20h et 8h de, en moyenne, une personne. De son côté, le SMUR effectue une sortie toutes les trois nuits ».

Le RHNe rappelle que, « avant de se rendre en urgence à la policlinique, il est important d’appeler la hotline au 0848 134 134, numéro unique pour les urgences adultes et pédiatriques. En cas d’urgence vitale, il faut composer le 144 ». /comm-mma