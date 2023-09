Objectif Berne : les Verts neuchâtelois

RTN se mobilise pour les élections fédérales. Du 19 au 22 et du 25 au 29 septembre, notre rédaction détaille le programme des partis en lice au Conseil national et au Conseil des Etats. Place ce mercredi aux Verts neuchâtelois. Le parti entend conserver ses deux sièges à l’assemblée fédérale et reconduire Céline Vara à la Chambre des cantons et Fabien Fivaz à la Chambre du peuple.

Un dossier avec la présidente des Verts neuchâtelois Christine Ammann Tschopp réalisé par Claire Wiget.