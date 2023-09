Discuter d’une offensive solaire à La Chaux-de-Fonds

Ce sont principalement les toitures des bâtiments de la Métropole horlogère qui sont concernées par cette discussion. Problème, la ville de La Chaux-de-Fonds est classée au patrimoine de l’UNESCO et la pose de panneaux solaire peut vite s’avérer être un problème. « Dans le règlement actuel, les autorités n’ont le droit de mettre des panneaux que sur 30% de la toiture, mais ce règlement est en cours de modifications et on pourrait monter à 60% », rassure le président de l’AEE Neuchâtel.

Imaginons donc que la discussion de ce soir se passe à merveille et que cette offensive solaire passe des paroles aux actes, qu’elle serait son impact en Suisse romande ? « Le potentiel solaire de La Chaux-de-Fonds, c’est 200 millions de kilowattheures seulement avec les toits, avec les façades, on arrive à 291 millions. C’est un potentiel énorme que l’on se doit d’utiliser », répond Pascal Murith. /dpi