Plus de 8'000 signatures pour limiter les primes maladie

« Primes maladie : stop à la hausse ! », l’initiative du Parti socialiste neuchâtelois (PSN) a été déposée mardi matin annonce un communiqué du parti à la rose. Plus de 8’000 signatures ont été transmises. Cette initiative cantonale a pour but de limiter les primes d’assurance maladie à 10% du revenu. Au total, 9'200 signatures ont été récoltées en quelques mois, dont plus de 8'000 qui ont été validées et déposées à la Chancellerie. Pour une initiative législative cantonale, 6'000 signatures sont exigées. Le PSN « annonce déjà qu’il ne retirera pas son initiative pour un contre-projet moins ambitieux ». /comm-mma