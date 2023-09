Objectif Berne : l’UDC neuchâteloise

RTN se mobilise pour les élections fédérales. Du 19 au 22 et du 25 au 29 septembre, notre rédaction détaille le programme des partis en lice au Conseil national et au Conseil des États. Place ce mardi à l’UDC neuchâteloise. L’Union démocratique du centre souhaite récupérer le siège perdu en 2016 à la suite de l’éviction de Raymond Clottu du parti. Il y a quatre ans, il n’avait pas réussi à placer l’un des siens à Berne. Un dossier avec Markus Schneider, vice-président et chef de campagne de l’UDC, réalisé par Sarah Massy.