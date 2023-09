Evitez les glissades !

Le type de véhicule rentre également en compte dans le choix des pneus d’hiver, notamment pour les voitures électriques, où le choix est presque plus important, selon Laurent Pignot. « Certains pneus du test sont plus recommandés pour les voitures électriques. Notamment ceux qui ont une meilleure résistance au roulage, car les véhicules sont plus lourds. »