Objectif Berne : SolidaritéS

RTN se mobilise pour les élections fédérales. Du 19 au 22 et du 25 au 29 septembre, notre rédaction détaille le programme des partis en lice au Conseil national et au Conseil des États. Place ce lundi à SolidaritéS. Le parti vise le Conseil national et n’a pas présenté de liste pour le Conseil des États. Un dossier avec Zoé Bachmann, porte-parole, réalisé par Raphaël Girardin.