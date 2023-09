Désalpe de Lignières : L’été est terminé pour les génisses

C’est l’effervescence à Lignières. La désalpe du village, c’est ce samedi. Une soixantaine de génisses, qui ont passé la belle saison en altitude, sont redescendues en plaine. Elles étaient les reines d’un cortège emmené par un troupeau de vaches laitières du village. Toutes ces dames et demoiselles étaient sur leur trente-et-un, lavées, étrillées et décorées de petits sapins et de fleurs de papier par Antonin Stoppa et ses aides. Un travail qui a débuté vendredi déjà.