Du nouveau matériel pour améliorer la prise en charge des patients cancéreux à La Chaux-de-Fonds. Le Réseau hospitalier neuchâtelois s’est doté d’un PET-CT de dernière génération, un appareil qui permet d’améliorer la qualité de l’image tout en diminuant le temps d’examen et la dose injectée, selon le RHNe.

Ce nouveau matériel a été installé dans des locaux plus grands et plus proches qu’avant de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm-sbm