Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse se réorganise

A la suite d'un audit réalisé en 2022 au sein du service neuchâtelois de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ), trois groupes de travail ont émis des propositions pour améliorer le climat de travail et l'organisation. Une mesure importante est la réorganisation du SPAJ, avec la suppression de trois fonctions de cadre.

« Cette nouvelle organisation vise à orienter le service sur son coeur de métier qu’est la protection de l’enfant et de l’adulte et de concentrer les fonctions transversales au niveau de la direction du service afin de sortir d’une logique de travail en silo », a indiqué vendredi le canton. L’autonomie et la responsabilité individuelle seront renforcées et les processus clarifiés.

Trois fonctions de cadre sont supprimées et de nouvelles fonctions sont créées. Les cahiers des charges de certaines fonctions sont modifiés afin de clarifier les missions.

Une nouvelle fonction de chef de service adjoint, en charge des ressources humaines et de l’accueil extra-familial, voit le jour et aura pour mission de renforcer la politique des ressources humaines (RH) au sein du SPAJ. « Pour un service qui compte 120 personnes et tenant compte des résultats de l’audit, il est apparu indispensable d’attribuer la gestion des RH à cette nouvelle fonction de chef de service adjoint », a précisé le canton.

Cette personne sera en charge des recrutements et de l’intégration du personnel. « Elle accompagnera le changement, favorisera le dialogue social, cultivera l’esprit de service et assurera le traitement des dossiers sensibles », a expliqué l'Etat. Elle travaillera en étroite collaboration avec le service des ressources humaines.

Evaluation de la réorganisation

Un spécialiste système, qualité et organisation sera intégré et aura pour mission d’améliorer et de simplifier les processus de travail et de gérer tout le système de contrôle interne. Un collaborateur, spécialisé en économie, sera également engagé pour assumer les tâches relatives à la détermination de la participation financière des parents aux frais de placements des enfants placés en famille d’accueil ou en institutions d’éducation spécialisée.

Cette tâche est actuellement accomplie par les intervenants en protection de l’enfant. Désormais, le nouveau collaborateur spécialisé en économie aura également la responsabilité d’organiser les ressources logistiques du service (locaux, informatiques, mobilier, etc.) et de gérer des projets spécifiques.

Un accompagnement et une évaluation de cette réorganisation seront réalisés ultérieurement, a ajouté le canton. /ATS-the