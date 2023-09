Important réaménagement à St-Blaise

Gros investissement à St-Blaise. Jeudi soir, le Conseil général a voté un important crédit d’engagement pour la réfection et le réaménagement de trois rues. Il a accepté à l’unanimité d’investir plus de 7 millions 400'000 francs pour le chantier de la rue de la Maigroge, de la rue Daniel-Dardel et de la route de Lignières. A cette somme, l’Etat de Neuchâtel ajoutera deux millions de francs et prendra en charge la rénovation du revêtement et l’évacuation des eaux de surface. Ces travaux sont jugés indispensables pour assainir le réseau souterrain communal.

Le chantier doit durer deux ans au total. Lors de la première phase, d’une durée de quatre mois, deux tronçons seront tour à tour fermés : le premier entre le carrefour du Brel et la rue des Lavannes, le second sur la rue de la Maigroge jusqu’au pont CFF. Pour la suite des travaux, le trafic sera régulé par des feux de chantiers. /gjo-jhi