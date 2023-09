Nouveau souffle pour l’APEN

L’Association des parents d’élèves de Neuchâtel renait de ses cendres. Elle tient ce jeudi soir son assemblée générale dès 19 heures à l’aula du Collège de La Promenade à Neuchâtel. L’APEN a vu le jour au début des années 2000. Elle a connu son apogée en 2011 avec l’introduction d’Harmos. L’association s’est ensuite peu à peu mise en berne avant d’être réactivée l’année dernière par un nouveau comité. Elle compte actuellement une soixantaine de membres. Guillaume Valentin, son chargé de communication a expliqué jeudi dans La Matinale RTN, que les buts de l’association étaient de « mieux comprendre et connaitre le fonctionnement scolaire de nos enfants et d’avoir un canal de communication avec les autorités scolaires et communales pour pouvoir échanger et construire l’avenir de nos enfants. » Depuis la fin de l’année passée, le nouveau comité s’est attelé à mettre à jour les statuts, redémarrer le site internet, créer un nouveau logo et contacter les parents.