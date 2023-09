Fédérales : difficile de s’y retrouver dans le financement des candidats

Les partis politiques sont soumis à de nouvelles règles lors des élections fédérales du 22 octobre. Pour la première fois en Suisse, les partis, mais aussi les candidats doivent rendre public leur budget de campagne. Ils avaient jusqu’au 7 septembre pour transmettre leurs données au Contrôle fédéral des finances.

Notre correspondante au Palais fédéral Marie Vuilleumier a rappelé mercredi dans La Matinale que cette règle de déclarer son budget ne concernait pas tout le monde. Elle s’applique uniquement aux campagnes de plus de 50'000 francs et pour l’instant, seuls les partis et les candidats au Conseil national sont concernés. Selon notre correspondante, il est « difficile de dire aujourd’hui si toutes les données ont été transmises au Contrôle des finances ». Et les partis ont la possibilité de rajouter des montants au fur et à mesure. De plus, la campagne d’un candidat peut être financée à titre personnel, mais aussi via son parti ou une organisation. Il est donc difficile de connaitre le budget de chaque candidat : « Même si toutes les données sont accessibles au public, un candidat peut être soutenu par plusieurs campagnes différentes, par exemple sa section locale et par une organisation, comme gastrosuisse. Et ce sont souvent des enveloppes globales pour plusieurs candidats, sans qu’on sache comment sont répartis les montants ».