Faites-nous rire : Christian Mukuna s’est mis au sport

C’est en pleine forme que notre humoriste fêtait son retour après une pause estivale des plus méritée. Et c’est avec une pêche de jeune premier qu’il est venu nous expliquer pourquoi on a du attendre si longtemps avant de le revoir dans la Matinale.

La raison, son nouvel amour pour le sport, et plus précisément le tennis. Enfin tennis, Christian Mukuna n’est pas encore classé à l’ATP. Mais, au moins, il a déjà la montre connectée :