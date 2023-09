Objectif Berne : le Parti socialiste neuchâtelois

RTN se mobilise pour les élections fédérales. Du 19 au 22 et du 25 au 29 septembre, notre rédaction détaille le programme des partis en lice au Conseil national et au Conseil des États. Place ce mardi au Parti socialiste neuchâtelois. Le PSN vise au moins un siège au Conseil national et un au Conseil des États. Il doit également défendre le siège de Baptiste Hurni au Conseil national. Un dossier avec Romain Dubois réalisé par Jean-Paul Picci.