Ligue des Champions : YB en lice ce mardi soir

« On a une montagne devant nous » : Steve von Bergen, le directeur sportif des Youg Boys était dans la Matinale RTN ce mardi pour évoquer l’entrée en lice du club en Ligue des champions de football. YB affronte Leipzig mardi dès 18h45 au Stade du Wankdorf à Berne. Le Neuchâtelois est conscient que les Allemands sont favoris. « Leipzig a mis il y a moins d’un mois 3-0 au Bayern Munich en finale de la Coupe d’Allemagne. Ça plante le décor ». Et ce n'est pas la seule rencontre qui va être compliquée pour YB dans ce groupe G. Les Bernois affronteront aussi Manchester City, les champions en titre. Pour Steve von Bergen, tout devrait se jouer face à l’Étoile Rouge Belgrade, un adversaire « à peu près à notre portée. On avait joué contre eux en 2019 et ça s’était terminé par un match nul. (…) Il va falloir être très bons lors de ces deux matches ». Le directeur sportif des Youg Boys a aussi indiqué que la venue de Manchester City au Wankdorf avait une portée symbolique, pour Berne et pour la Suisse entière. « C’est vraiment quelque chose d’exceptionnel. (…) Il n’y a rien de plus beau que de se confronter à ces joueurs ». Des matches qui se joueront probablement à guichet fermé, comme « c’est déjà souvent le cas lors des matches de championnat ». /dpi-sma