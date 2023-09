Forêt locloise transformée en champ de bataille

La pratique de l’airsoft en milieu naturel est-elle acceptable ? L’airsoft, c’est un jeu d’équipe qui ressemble un peu au paintball. Lors de combats organisés, les participants utilisent des répliques d’arme à feu qui tirent des petites billes en plastique ou biodégradables. Le but : élaborer et mettre en pratique des tactiques pour éliminer ses adversaires et atteindre des objectifs donnés.

L’activité se déroule depuis 2010 sur une parcelle de forêt privée, à l’est du territoire de la commune du Locle. Sur le terrain, parmi les arbres, des baraquements en bois ont été érigés, certains avec une plate-forme. Des sacs de sable empilés forment des murs et le tout est complété par diverses constructions représentant ici un char, là un hélicoptère. Et, disséminées sur le sol, des milliers de petites billes. C’est là que se retrouvent tous les quinze jours environ les membres du club d’airsoft des Montagnes neuchâteloises.





Autorisations

La pratique de l’airsoft en plein air nécessite des autorisations. Elles ont été obtenues, nous confirment l’ingénieur forestier cantonal et le président du club des Montagnes neuchâteloises.

Contacté, le propriétaire de la parcelle nous annonce d’emblée qu’il prête volontiers sa forêt au club. Leurs assurances sont en règle, ajoute-t-il. Il glisse au passage que cette parcelle est l’une des plus propres de la région. « Si vous étiez venu il y a un mois et demi, il n’y avait pas un chenit », argumente-t-il. Mais voilà, la tempête du 24 juillet est entre-temps passée par là, disséminant des nuées de billes de six millimètres de diamètre.

« Elles sont biodégradables. Fabriquées à partir de fécule de maïs ou de pomme de terre compressée, elles se désagrègent en 6 mois », assure Frédéric Matthey, le président du club.