La Fête des Vendanges, une manifestation vitale

Dans une semaine, Neuchâtel sera en effervescence. La 96e édition de la Fête des Vendanges animera les rues du centre-ville pour trois jours de festivités. RTN a délocalisé sa Matinale vendredi matin avec un studio situé à côté de la fontaine de la Justice, là où prend habituellement place le stand du Ski Nautique Club Neuchâtel.

Robin Vaneberg, l’un de ses responsables explique « qu’entre 70 à 80 bénévoles seront à pied d’œuvre durant les festivités avec des tranches horaires plutôt courtes pour que tout le monde puisse venir donner un petit coup de main. Parce que ça permet de garder l’état d’esprit de la vie associative, ce qui nous tient particulièrement à cœur ». Et la Fête des Vendanges, représente aussi une part non négligeable du budget du club. « C’est une grosse partie de notre financement pour toute la saison. C’est clairement indispensable pour nous d’être présent. Le bénéficie est à 100% injecté dans le club, dans notre mouvement juniors, dans nos infrastructures, dans notre matériel. Et c’est aussi l’occasion de donner à nos compétiteurs la possibilité de voyager et représenter de la meilleure des façons le Ski Nautique Club Neuchâtel », illustre Robin Vaneberg.