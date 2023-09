Élections fédérales sur RTN : présentation des partis et débats

RTN se mobilise en vue des élections fédérales du 22 octobre. Notre rédaction vous propose dès mardi un dispositif spécial consacré aux partis en lice au Conseil national et au Conseil des Etats. Dès le mardi 19 au vendredi 29 septembre, les présidents et responsables de campagne des partis neuchâtelois présenteront les ambitions et le programme de leur formation politique à 7h35 dans La Matinale.