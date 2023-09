Moins de polémiques autour des carrières

Améliorer la gestion des sites d’extraction de matériaux minéraux : c’est l’objectif d’un nouveau plan directeur sectoriel mis en consultation par le Canton de Neuchâtel. Alors que différents projets font polémique dans le canton, le document permet de clarifier les critères d’extension ou de créations de carrières. Des règles qui sont déjà établies dans la Loi sur l’extraction des matériaux minéraux, mais qui sont précisées et restructurées sous l’angle de la pesée d’intérêts entre les besoins et les différentes autres lois, notamment environnementales. Le plan a de ce fait également comme but d’identifier les besoins et de planifier de manière optimale les sites d’extractions et les décharges cantonales. L’inventaire réalisé permet de constater que « les ressources, mais également les sites planifiés pour satisfaire les besoins du canton en matière de matériaux de base pour pouvoir produire du béton sont suffisants », relève Dominique Bourquin, chef du service de l’aménagement du territoire. Quelques manques sont cependant relevés au niveau des matériaux de remblayage constructif et au niveau de la mise en décharge de matériaux faiblement pollués.