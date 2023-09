Evaprod inaugure ses nouveaux locaux

« Ces locaux vont nous permettre d’améliorer notre offre », assène Floriane Iseli. Parmi les nouveautés, Evaprod va proposer un cours de claquette et un cours de danse contemporaine. « On a également un cours de comédie musicale pour tous et en trois jours, nous avons déjà eu 18 inscrits », se réjouit la co-directrice.

Jeudi soir, Evaprod va également dévoiler une nouvelle identité graphique avec un logo plus sobre et moderne. « Ce déménagement est un peu l’aboutissement de toute cette démarche. On peut dire nouveaux locaux, nouveau logo », sourit Floriane Iseli. /dpi