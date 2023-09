Basse-Areuse : le peuple pourra voter

Un premier « oui » à Basse-Areuse. Le projet de fusion qui vise à réunir Boudry, Cortaillod et Milvignes peut aller devant le peuple. Ce jeudi soir, les législatifs des trois communes ont ratifié la convention de fusion.

C’est à Boudry que le score a été le plus serré : le texte a été adopté par 19 « oui » contre 12 « non ». A Milvignes, la convention a été approuvée par 27 voix contre 2 alors que la fusion a été plébiscitée par 30 voix et 5 abstentions à Cortaillod. Dans un communiqué, le comité de pilotage de la fusion se félicite de ces scores.

Ces votes permettent de poursuivre le processus : les citoyens des trois communes se prononceront le 26 novembre. Avant cela, trois séances d’information sont planifiées : le 31 octobre à Cortaillod, le 1er novembre à Boudry et le 2 novembre à Milvignes. Le projet prévoit le regroupement des trois communes du Littoral neuchâtelois au 1er janvier 2025 avec un coefficient fiscal de 63 points.