Succession de Laurent Kurth : le POP renonce

Le POP ne se lance pas dans la course. Le Parti ouvrier et populaire ne présente personne pour l’élection complémentaire au gouvernement neuchâtelois du 26 novembre afin de remplacer le conseiller d’État démissionnaire Laurent Kurth. Dans un communiqué remis aux médias mercredi soir, la formation politique estime que les conditions ne sont pas réunies pour proposer un candidat à ce scrutin. Le POP dénonce avec force « l’entêtement du Conseil d’État à maintenir le calendrier qu’il avait établi ». Le parti déplore aussi que « le gouvernement fasse fi de la recommandation votée par le Grand Conseil lors de la dernière session demandant un report du scrutin ». Il estime que cet agenda est « en réalité une stratégie politique qui coupe l’herbe sous les pieds de candidats en campagne pour les élections fédérales ». Dès lors, le Parti ouvrier et populaire indique vouloir se focaliser sur les élections fédérales du 22 octobre.