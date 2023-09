Plonk & Replonk – Bébert exporte son univers fantasque

Plonk & Replonk – Bébert tourne autour du monde. L’univers fantasque du Chaux-de-Fonnier Hubert Froidevaux, désormais associé au Jurassien Claude Stadelmann, est à découvrir dans de nombreux lieux à travers la planète ces prochains mois. A Yverdon depuis ce printemps, à Monthey depuis cet été, prochainement à Martigny, mais aussi à New York au musée French Institute, ou encore à Istanbul au Palais de France, et à Paris au Musée de la chasse et de la nature. C’est dire que Plonk & Replonk – Bébert/Signe Productions ne chôme pas, comme l’explique Hubert Froidevaux, « ça fait deux ans qu’on prépare avec Claude Stadelmann plein d’expositions des grandes, des petites ». A New York, le FIAF va accueillir les œuvres des artistes. Un cabinet de curiosité prendra place dans un hall d’entrée. Sur une vingtaine de mètres carrés, « ce n’est pas très grand mais, par contre, on peut y mettre des objets et des images un petit peu rigolotes », relève le Chaux-de-Fonnier.





A Porrentruy aussi, on s’attend au PIRE

Pour redonner un nouvel élan au musée du PIRE, pour Palais incongru des raretés étonnantes, l’exposition temporaire sera changée l’été prochain à Porrentruy. L’espace, dédié aux œuvres de Plonk & Replonk, accueillera des objets et images détournés en lien avec le 50e anniversaire du vote d’autodétermination du canton du Jura. Ce jubilé a aussi inspiré un calendrier à Plonk & Replonk – Bébert, qui sortira en fin d’année. Hubert Froidevaux précise qu’il sera valable en 2024 et en 2074. « On prévient les gens qu’il faut vraiment le conserver, il peut être utilisé deux fois, mais commercialement, c’est une balle dans le pied », glisse l’artiste avec malice. /ncp