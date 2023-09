Le Challenge MicroCité prend racine à Neuchâtel

Des défis innovants se sont invités au cœur de l’Université de Neuchâtel. La troisième édition du Challenge MicroCité s’est ouverte hier soir et se tient jusqu’à jeudi. Organisé en collaboration avec le Centre de formation professionnelle neuchâtelois, la Haute Ecole Arc et Microcity, ce concept réunit cette année 56 étudiants. Ils sont ensuite répartis en dix groupes et doivent se pencher sur des défis proposés par des acteurs économiques de la région. « Ce projet est né de deux constats : le premier est que nos sociétés font face à des grands et que les nouvelles générations veulent avoir leur mot à dire. Le second était d’avoir un projet concret entre les écoles du canton », explique Hugues Jeannerat, professeur à l’Université de Neuchâtel et co-fondateur du Challenge MicroCité.