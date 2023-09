Zone inconstructible à Yverdon

A Yverdon-les-Bains, les vestiges du passé barrent la route à certains projets d’avenir. La présence de vestiges préhistoriques en profondeur oblige à remanier l’une des zones du Plan directeur localisé Gare-Lac. La Ville, les services cantonaux en charge de l’aménagement du territoire et de la protection du patrimoine culturel immobilier, ainsi que la Confédération ont tenu une conférence de presse lundi matin. Le secteur sud-ouest, qui jouxte la baie de Clendy, est déclaré « inconstructible ». En sous-sol, il abrite des vestiges palafittiques qui sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les propriétaires ont été avertis.







Projets remaniés ou retardés

Dans le passé, des immeubles avaient pourtant été bâtis dans cette zone. Des quartiers y étaient planifiés, mais les nouvelles constructions sont désormais exclues. Celles-ci auraient dû accueillir environ 1'200 habitants et seront remplacées par deux démarches distinctes. La première, située à l’ouest du Buron, pourra démarrer cette année. Le projet prévoit la construction d’une école primaire et des logements pour environ 460 habitants. Les habitations envisagées pour 800 habitants et qui ne pourront pas être réalisées « seront en principe reportées sur d’autres projets de développement urbain à Yverdon », selon le communiqué de la Ville. /comm-jhi