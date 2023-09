Fédérales : l’affiche électorale reste importante

Pas d'affichage sauvage pour les Verts

Les Verts, eux, ont renoncé depuis 2021 à l’affichage au bord des routes. Le parti a opté pour l’installation sur les espaces privés des membres de 300 drapeaux et d’une centaine d’affiches. Sur l’espace public et payant, 200 affiches au format mondial sont prévues. Plus de 2'000 flyers seront distribués, de même que des savons et des pommes. L’investissement en matière d’impression représente environ 7'500 francs. Renoncer à l’affichage sauvage au bord des routes n'est dès lors pas considéré comme une perte de visibilité par la présidente du parti, Christine Ammann Tschopp.