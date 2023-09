Du pain perdu aux 10h pour sensibiliser au gaspillage

Du pain perdu aux pommes sous la houlette du chef cuisinier Michel Stangl. 650 pièces de cette gourmandise de récupération ont été distribuées lundi matin lors de la grande récréation au collège du Mail à Neuchâtel. Cette action faisait office de lancement de la Semaine du Goût qui se tient du 14 au 24 septembre et qui proposera une vingtaine d’évènements dans le canton. L’objectif de cette opération consistait à sensibiliser les plus jeunes au gaspillage alimentaire. Le directeur de la Fondation pour la promotion du goût, Josef Zisyadis, met en avant les 2,8 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année en Suisse, soit un tiers des aliments produits. A ses yeux pour lutter contre ce phénomène, « il faut du respect ! Le respect de la nourriture. Ce que faisaient les anciens et qui a été complètement dévalorisé par l’industrialisation de la nourriture, les plats pré-cuisinés et les aliments transformés. Il faut donc le réapprendre, et cela commence à l’école ».