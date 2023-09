Bilan très positif pour la Fête du Vin

La Neuveville a vécu au rythme de la Fête du Vin ce week-end. Il y avait au programme du vin, des concerts, des carrousels et des stands de 35 sociétés. La co-présidente du comité d’organisation Marie Nicolet est très satisfaite du week-end. Elle indique qu’il n’y a eu aucun incident majeur et que l’esprit convivial était au rendez-vous. Elle souligne également la forte affluence de la population. À l’heure de faire le bilan, un point fort qui vient à l’esprit de Marie Nicolet, c’est le cortège. La nouveauté de cette année était que la population pouvait élire le meilleur char en scannant des codes QR. « On a eu de bons retours et c’est vraiment chouette de pouvoir faire participer le public », explique la co-présidente.