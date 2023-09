Une rentrée mouvementée pour Anthony Von Allmen

La tempête qui a frappé les Montagnes neuchâteloises durant l’été a bouleversé la rentrée du nouveau conseiller communal. « Il y avait plus de 200 hectares de forêts et de pâturages détruits et une dizaine de maisons sinistrées, il a fallu se rendre sur le terrain et rapidement se coordonner avec les différents services », note Anthony Von Allmen. Il reconnait également que cette situation lui a permis de faire rapidement connaissance avec les différents services comme le SIS des Montagnes neuchâteloises.



Jusqu’aux élections communales de 2024, l’élu PLR entend gommer une partie du déficit des finances locloises et se concentrer sur le dossier de l’eau potable dans la région. Le tout dans une ambiance de travail « très bonne et un esprit de travail très constructif ». /dpi