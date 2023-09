Mise en service du plus puissant parc solaire de Suisse

Le plus puissant parc solaire au sol de Suisse a été mis en service vendredi à Cressier. Une centrale de chauffage à distance, utilisant la chaleur excédentaire de la raffinerie, a été également inaugurée.

Le parc solaire, d'une superficie de 47'000 m2 et composé de 19'000 panneaux, est la plus puissante installation au sol de ce type en Suisse, ont indiqué le Groupe E et Varo, propriétaire de la raffinerie. La production du parc équivaut à la consommation d'environ 2’000 ménages.

Environ 5% de la surface sera consacrée à des innovations technologiques conduites par le CSEM, basé à Neuchâtel. Le centre étudiera les avantages et les inconvénients de diverses configurations d’installation et technologies, afin d'augmenter la production d'électricité et de réduire les coûts d'entretien.

Parallèlement au lancement de la centrale solaire, Groupe E met en service un réseau de chauffage à distance qui collecte la chaleur résiduelle des activités de la raffinerie de Cressier pour alimenter les communes avoisinantes.

« Ces réalisations augmentent la production d'énergie locale et renouvelable. C'est un signal important pour la Suisse qui doit agir maintenant pour prendre en main son destin énergétique et réduire sa dépendance aux importations d'énergie », a déclaré Jacques Mauron, directeur général du groupe E, actif dans les cantons de Fribourg et de Neuchâtel. /ATS