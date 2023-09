Date du 26 novembre confirmée pour l’élection complémentaire au Conseil d’État

La course à la succession de Laurent Kurth au Conseil d’État commencera bien le 26 novembre. Après la démission du conseiller d’État Laurent Kurth annoncée le 30 août 2023, le Conseil d’État a fixé les dates de l’élection complémentaire au Conseil d’État les 26 novembre et 17 décembre 2023. Toutefois, le Grand Conseil a adopté, lors de sa session du 6 septembre 2023, mardi, une recommandation urgente intitulée « Pour une élection complémentaire respectant les principes démocratiques ! » demandant de déplacer cette élection complémentaire.

Le Conseil d’État a évalué une nouvelle fois les alternatives possibles et a décidé de maintenir les dates initialement proposées. Il se dit « convaincu de la justesse du calendrier retenu. » Il indique également que « ce choix remplit les conditions légales, permet d’éviter une vacance non souhaitée au sein du gouvernement, s’inscrit dans l’agenda des scrutins prévus par la Confédération pour le premier tour, évite la période des vacances de Noël pour la campagne électorale et, finalement, n’interfère pas avec le calendrier déjà bien chargé des scrutins prévus durant le premier semestre 2024 ».

Le Conseil d’État adoptera mercredi 13 septembre un rapport en réponse à la recommandation urgente susmentionnée en vue de sa transmission au Grand Conseil. /comm-gjo