Plus de 150 appartements neufs d’un coup à La Chaux-de-Fonds

La piste de bob improvisée, prisée par les enfants des quartiers de l’est de La Chaux-de-Fonds va-t-elle laisser sa place au béton ? Un projet, actuellement à l’enquête publique, prévoit la construction de quatre immeubles de six étages à la rue de l’Étoile, là où la pente devient plus douce et permet aux amateurs de glisse de s’arrêter.

Selon les plans déposés au service de l’urbanisme les nouveaux bâtiments seraient érigés là où se tient actuellement l’entreprise Sored SA, la porteuse du projet. Ce qu’il adviendra du fabricant de ressorts et de micro-ressorts reste pour l’heure un mystère. Le directeur n’était pas disponible pour répondre à nos questions jeudi matin.

En plus d’appartements de 2, 3 et 4 pièces, le projet immobilier prévoit environ 1000 m2 de surface commerciale, un parking souterrain d’un peu plus de 200 places, des panneaux solaires sur les toits des bâtiments à construire, ainsi qu’un raccordement au chauffage à distance.

Le projet agite les esprits jusque sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, notamment, on s’interroge sur la pertinence de construire autant de logements alors que le taux de vacance à La Chaux-de-Fonds s’établissait à presque 4% en 2022.

La création de surface commerciale questionne aussi, tout comme le trafic que vont générer ces nouvelles constructions à proximité d’un collège.

Le collectif La Tchaux verte, qui se bat pour que les dernières surfaces de verdures de la ville ne soient pas bradées, va rencontrer vendredi les voisins du projet. Selon un de ses membres, il y a de fortes chances que le collectif fasse opposition.

Le projet immobilier est à l’enquête publique jusqu’au 25 septembre. /cwi