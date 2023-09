Le Chant du Gros s’ouvre sous le soleil

Le Chant du Gros a officiellement ouvert ses portes. Le festival de musique se tient depuis ce jeudi soir et jusqu’à samedi au Noirmont. 24 concerts attendent les festivaliers. Un beau soleil et une météo estivale accompagneront cette 31e édition qui a déjà connu un changement de programmation. Le rappeur Maes, bloqué à l'aéroport de Dubaï, ne se produira pas au Chant du Gros ce jeudi soir et il est remplacé au pied levé par Koba LaD, un autre rappeur français.

Plusieurs centaines de festivaliers, tout sourire et motivés, étaient présents devant les portse qui ont ouvert à 17h15. Ils se sont pressés pour assister au premier concert de cette 31e édition. La chanteuse française Suzanne ouvre le bal sur la scène principale. Elle sera suivie de Zazie ou encore M, pour les têtes d’affiche, sans oublier la touche régionale avec Silver Dust pour clore cette première journée.

Il y a aussi la venue attendue de Florent Pagny vendredi soir. La présence de l’artiste qui souffre d’un cancer du poumon fait l’objet de spéculation depuis plusieurs jours. Mais le patron du festival Gilles Pierre a assuré que Florent Pagny sera là ! Les planches seront encore occupées par des habitués du Chant du Gros samedi avec le reggae de Dub Inc et le rock alternatif de Shaka Ponk. Il s’agit de la 4e venue dans les Franches-Montagnes pour les deux groupes.

Une programmation riche et variée qui attire les foules. Tous les billets pour vendredi et samedi vendus sur le site du festival ont trouvé preneur. Mais il en reste encore pour ce jeudi soir. Le Chant du Gros qui propose tous les jours quelques billets sur place à l’ouverture des portes (17h vendredi et 15h30 samedi). Des sésames convoités pour vivre ce Chant du Gros sous le soleil. /nmy