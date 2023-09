Faux pas dans la fusion de la Vallée de la Brévine

Avant même d’être entamé, le processus de fusion des trois communes de la Vallée de la Brévine se grippe. Mercredi soir, le Conseil général du Cerneux-Péquignot a refusé d’entrer en matière sur l’arrêté chargé de créer une commission intercommunale. Celle-ci aurait été chargée de poursuivre l’étude d’une éventuelle fusion avec La Brévine et La Chaux-du-Milieu.

Pour les élus du législatif communal, la dénomination même de la commission n’était pas en cohérence avec les résultats des questionnaires retournés par les citoyennes et les citoyens ce printemps. Dans le cadre de ce sondage, une majorité se dégageait dans les trois communes en faveur d’une fusion, même si elle était plus timide au Cerneux-Péquignot et que d’autres types de rapprochements étaient également évoqués.

Malgré ce vote, les autorités du Cerneux-Péquigot se disent « ouvertes à la discussion » et « favorables à l’étude de la faisabilité d’une fusion entre les trois communes de la Vallée et éventuellement étendue à d’autres communes ».

Dans les deux autres législatifs concernés, les sentiments sont moins ambigus. A La Brévine comme à La Chaux-du-Milieu, les législatifs ont adopté mercredi soir l’arrêt concernant la commission d’étude à l’unanimité. /jhi