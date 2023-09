Plage des Six Pompes : des moyens pour qu'elle perdure

La Plage des Six Pompes, annulée en raison de la tempête du 24 juillet à La Chaux-de-Fonds, est menacée. « ll faut permettre à la manifestation de perdurer », a déclaré Alain Ribaux, conseiller d'Etat en charge de la culture, en réponse à des questions de députés.

Le Canton rencontre cette semaine la direction de la Plage des Six Pompes pour faire un état des lieux de la situation actuelle et une projection financière détaillée, a ajouté le conseiller d'Etat en charge de la culture. Alain Ribaux a rappelé l'importance de la manifestation pour le projet Capitale culturelle suisse 2027 à La Chaux-de-Fonds.

Le Canton, en accord avec la commune de La Chaux-de-Fonds, veut permettre la pérennité de la Plage des Six-Pompes. Le plus grand festival des arts de la rue de Suisse a estimé avoir perdu 400'000 francs, en raison de l'annulation.

Les groupes PLR et PS ont aussi demandé mercredi dans une interpellation de faire un premier bilan en lien avec la tempête du 24 juillet. Ils demandent au Conseil d'Etat d'exposer les moyens cantonaux engagés durant la première phase post-tempête et d'évaluer les dégâts forestiers, agricoles et en zone urbaine par commune. Un bilan de l’engagement de l’armée au profit des autorités civiles doit être aussi notamment présenté. /ATS-mma