Le plan de stationnement du Locle étendu aux Brenets

Le nouveau plan de stationnement en place au Locle depuis le 1er juillet 2022 s’étendra au territoire des Brenets, à partir du 1er octobre prochain. Ce dispositif consiste en une politique de macarons qui offrent la possibilité de parquer librement sur les cases blanches. Sans ce macaron, seules deux heures de stationnement sont autorisées avec un disque officiel. Pour les visiteurs extérieurs, un système de cartes à gratter est mis en place, indiquent ce mercredi les autorités locloises.

Toute personne détentrice d’un véhicule et inscrite au Contrôle des habitants se verra envoyer un bulletin de versement afin d’obtenir ce macaron. Pour les personnes de l’extérieur, la commande doit être passée via le site du guichet unique. Concernant les cartes à gratter, elles sont disponibles en libre accès dans différents commerces du Locle et des Brenets, à la caisse communale ou à l’Hôtel de ville.

Une séance d’information concernant ce nouveau dispositif est organisée le jeudi 14 septembre 2023 à 19h, à l’Hôtel Communal des Brenets. /comm-the