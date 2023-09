Le Comptoir broyard est de retour après quatre ans d’absence

Dix jours de comptoir à Payerne. Le Comptoir broyard sera de retour sur son site historique de Payerne après quatre ans d’absence, annonce mercredi un communiqué de la manifestation. Du 17 au 26 novembre, 200 exposants « variés et de qualité », ainsi qu’une halle rurale, une zone festive avec des restaurateurs de la région, diverses animations et un espace accueillant des forums et événements prendront place sous 13’000m2 de cantine. Pour cette 11e édition, l’hôte d’honneur est la région d’Alghero en Sardaigne et les invités d’honneur sont les Polices cantonales vaudoises et fribourgeoises, et la HEIG-VD.

Plusieurs nouveautés sont au programme comme un nouveau système de billetterie en ligne, la création d’un espace professionnel avec différents événements de recrutement ou encore l’amélioration de l’offre de transports publics.

Philippe Arrighi vivra sa première édition en tant que président du comité directeur. /comm-mma