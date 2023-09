Faites-nous rire : les questions de Forma

Est-il possible de prendre une chanson aux sonorités enfantines, pour se poser les questions existentielles de la vie ? Pour sa première dans La Matinale, l’humoriste Forma a choisi de répondre oui. Et ce n'est pas certain que Chantal Goya valide, mais comme Forma est là pour faire rire, mission accomplie.

Attention, le texte n’est pas à mettre dans toutes les oreilles :