Le Marais-Rouge va revivre

Un mois pour revitaliser le Marais-Rouge. C’est le but des travaux commencés lundi aux Ponts-de-Martel. Ce lieu protégé est considéré d’importance nationale par la Confédération. L’objectif est de conserver l’eau dans un endroit longtemps exploité pour sa tourbe, explique Sébastien Tschanz, collaborateur scientifique au Service de la faune, des forêts et de la nature. « On utilisait des fossés de drainage qui continue d’assécher le marais. On va mettre des palissades en bois dans ces fossés pour conserver l’eau ».