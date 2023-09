Crêt-du-Locle: du changement pour au moins huit ans

Nouvelle étape dans le chantier du tunnel de contournement du Locle. Et des minutes d’attente supplémentaires en vue pour les pendulaires…

Les travaux d’aménagement de la route nationale entre le bas-du-Crêt et le Crêt-du-Locle ont débuté le 1er juillet. Ils débouchent sur un nouveau système de circulation: le chemin de mobilité douce construit au sud de la route sera ouvert le 7 septembre et dès le 11 septembre, le trafic sera limité à 60 km/h. Il n’y aura plus qu’une seule voie de circulation à la descente.