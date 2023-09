Capa’cité : « pour semer une petite graine dans la tête des jeunes »

Boucher, infirmier, coiffeur, automaticien, caviste, charpentier, ou encore policier : Capa’cité fait découvrir plus de 200 métiers à la population et plus particulièrement aux jeunes cette semaine. Les classes de 10e et 11e Harmos sont également invitées sur ce salon des métiers sur la place du Port de Neuchâtel. L’occasion de se faire une idée de leur avenir, mais aussi pour les professionnels de recruter de futurs apprentis ou collaborateurs. Une opération séduction à laquelle prend part la police cantonale. Pour Luigi Monnat, aspirant policier en 2e année de formation, « c’est un peu pour semer une petite graine dans la tête des jeunes, qui on l’espère un jour fera peut-être naître une passion ».