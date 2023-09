Un retour standard pour la Boudrysia

La Boudrysia est de retour. La manifestation bisannuelle aura lieu les 8, 9 et 10 septembre prochain à Boudry. Quatre années séparent la précédente manifestation de celle-ci. En effet, la 26ème édition, prévue initialement pour 2021 a été annulée en raison des restrictions Covid. Une fête habituelle est au programme avec ses traditionnels carrousels, concerts, et cortège. Après quatre ans de pause, le comité a dû se remettre en selle et reprendre un rythme. Mais la motivation pour relancer la fête ne s’est jamais perdue.