Pierre-André Stoudmann s’en va heureux

Après neuf années passées à la présidence du comité d’organisation et cinq Braderies, il a décidé de rendre son tablier et de passer le flambeau. Normalement, ce sera le vice-président actuel, Patrick Gaschen, qui devrait reprendre ce poste. Une transition qui doit encore être validée par l’Assemblée générale. Reste que la décision de Pierre-André Stoudmann a été mûrement réfléchie. Il part avec le sourire et le sentiment du devoir accompli. Les finances sont saines et le concept solide. Même s’il ne cache pas qu’être à la tête d’un tel événement représente une grosse charge de travail, il retiendra surtout les rencontres qui ont rythmé ses années de présidence. /rgi