La Braderie bat son plein à La Chaux-de-Fonds

Depuis le coup d’envoi de l’édition 2023 de la Braderie vendredi midi, les visiteurs affluent en masse au centre-ville de La Chaux-de-Fonds.

Après une première journée de festivité, les organisateurs sont ravis : « Il y a un monde incroyable », se réjouit le responsable financier et logistique, Denis Cattin. « Après des mois de travail, cela nous fait énormément plaisir. »

Cette édition 2023 est le premier grand événement que vit La Chaux-de-Fonds depuis la tempête du 24 juillet. « On a retrouvé une ville comme avant, mais bien sûr que tout le monde en parle », note Denis Cattin.

Au-delà de ce contexte particulier, cette année réservait quelques nouveautés. La plus importante est certainement la vaisselle désormais entièrement réutilisable. Une nouveauté qui est « très compliquée » logistiquement, selon le responsable. « Avec le beau temps que l’on a depuis vendredi, il y a énormément de débis et nous ne sommes pas sûrs d’avoir assez de vaisselle », s’inquiète Denis Cattin. Du côté des stands, l’avis est mitigé. Pour certains, il s’agit d’une bonne nouvelle qu’ils jugent plus hygiénique et, pour d’autres, de difficultés supplémentaires.