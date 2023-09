Un python de trois mètres au Locle

Refuge réaménagé pour sa pensionnaire



Lorsqu’elle est arrivée au Locle, la femelle python présentait quelques blessures infectées, internes et externes et était infestée d’acariens. Le vétérinaire du refuge a mis en place les traitements nécessaires. Actuellement, la santé du serpent est stable. Elle a mué, elle mange bien et on a commencé le travail de sociabilisation, se réjouit Carols Rodriguez.

Déjà à l’étroit, le refuge a dû pousser les meubles pour accueillir ce nouveau pensionnaire et installer un terrarium de trois mètres de long. On a joué au Tetris, rigole le responsable. « On a encore de la place pour les urgences, mais on est vraiment limite », constate-t-il.

Le python restera au Locle le temps nécessaire, mais il ne retournera pas chez un particulier. Peut-être dans un espace zoologique.

En attendant, le serpent sera visible lors des portes ouvertes du refuge, ce samedi 2 septembre, entre 10h et 17h. L’occasion pour les visiteurs de proposer un nom pour l’animal. Les responsables du refuge avaient dans un premier temps pensé à Nagini, le serpent de Lord Voldemort dans la saga Harry Potter, mais ils attendent de voir ce que le public proposera.

Mi-juillet, l’institution locloise avait recueilli un caméléon, abandonné dans une boite en carton, avec une lettre d’adieu, dans une cage d’escalier d’un immeuble à proximité du refuge. Déshydraté et stressé à son arrivée, l’animal n’est plus en souffrance, mais toujours délicat. « Il mange et bouge bien, mais il a de la peine à récupérer au niveau des couleurs, il reste noir », constate Carols Rodriguez qui souligne que la femelle « est une battante ». /cwi