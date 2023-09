Renforcer l’économie fait partie des priorités des libéraux-radicaux

Une liste « d’activistes de l’économie ». C’est ainsi que le président du Parti libéral-radical neuchâtelois, Fabio Bongiovanni, définit les candidats en lice pour les élections fédérales d’octobre, présentés comme des gens de terrain, proches de l’économie et issus des diverses régions du canton. Les différentes listes comptent six femmes et quatre hommes. Dans la course au Conseil des États, le sortant Philippe Bauer figure aux côtés de Pascale Leutwiler. Au Conseil national, l’autre sortant Damien Cottier se lance avec trois colistiers : Caroline Juillerat, Alexis Maire et Armelle Von Allmen.

Pour ces élections fédérales, le PLRN est sous-apparenté à sa liste Jeunes, composée de Gaëtan Dubois, Charlotte Grosjean, Camille Hostettler et Anna Laura Ludwig.

Dans cette campagne, le PLRN se fixe pour priorité de s’attaquer aux coûts de la santé et de renforcer l’économie afin d’améliorer la prospérité de la Suisse. Les relations avec l’Union européenne constitueront justement l’un des dossiers importants de la prochaine législature. Pour le président du PLRN, Fabio Bongiovanni, « il est urgent de redémarrer les discussions avec l’Union européenne parce que c’est un marché extrêmement important pour le canton de Neuchâtel qui est fortement exportateur ». À ses yeux, il faut retrouver des accords secteur par secteur. Pour faire face à la pénurie de personnel dont souffrent de nombreux secteurs, « on se doit d’ouvrir nos frontières de manière réfléchie à une main-d’œuvre que nous n’arrivons pas à trouver en Suisse », pour Fabio Bongiovanni.