Première pierre d’un Grand-Pont neuf à La Chaux-de-Fonds

Une fin de matinée symbolique ce vendredi à La Chaux-de-Fonds, avec la pose de la première pierre du nouveau Grand-Pont.

Un conseiller d’État, un conseiller communal et une directrice générale ont manié la pelle pour couvrir de béton une capsule contenant quelques documents en lien avec la construction de l’ouvrage. Après le passage des officiels, les ouvriers vont pouvoir démarrer les travaux de bétonnage des fondations et des piles du pont, puis l’assemblage des éléments métalliques et enfin les aménagements. Le Grand-Pont, végétalisé, devrait être rouvert à la circulation en octobre 2024.

Ce vendredi, à l’heure des discours, Laurent Favre, le chef du département cantonal du développement territorial et de l’environnement, a expliqué que cette cérémonie de pose de la première pierre marquait le début d’un nouveau Grand-Pont, mais aussi d’une nouvelle Chaux-de-Fonds. Le conseiller communal Théo Huguenin-Elie a détaillé : piétonnisation de la place du Marché, contournements est et ouest de la ville, ligne ferroviaire directe entre la Métropole horlogère et Neuchâtel, « une fois que tout cela sera réalisé, la ville de La Chaux-de-Fonds sera la capitale de l’Arc Jurassien ».