Mon Régio : N+

Dans le numéro 20 de N+, on en découvre plus sur la Faucardeuse. Si son nom ne vous évoque peut-être rien, le journal officiel de la Ville de Neuchâtel nous propose un reportage sur ce bateau mangeur d’algues, qui navigue le long du Littoral.

En compagnie de Françoise Kuenzi, on s’est aussi intéressés à la place des élus politiques dans le média, et plus particulièrement dans la presse locale, comme l’est N+ :