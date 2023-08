Les Verts neuchâtelois veulent se maintenir lors des élections fédérales

Aujourd’hui, pratiquement tous les partis se sont emparés de la thématique écologiste et y apportent leurs solutions. Les Verts rappellent qu’historiquement, c’est leur parti qui a empoigné le sujet en premier et ont proposé des solutions : « Pour nous, c’est de toute manière un avantage si tout le monde s’empare de ces thématiques parce que l’objectif est quand même d’obtenir une transition énergétique et climatique. Mais nous, on est vraiment au cœur de cela depuis notre origine », explique Christine Ammann Tschopp, présidente des Verts neuchâtelois.